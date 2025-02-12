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NBA／隨詹皇腳步進入4萬分俱樂部？KD：努力保持穩定
現年36歲的太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）今天與灰熊隊交手時，達成生涯3萬分里程碑，成為史上第8人，他受訪時表示，尚未放棄追趕詹姆斯（LeBron James）的4萬分成就。
另外7位達成生涯3萬分的球員是詹姆斯、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）、諾威茨基（Dirk Nowitzki）和張伯倫（Wilt Chamberlain）。
杜蘭特是8名3萬分球員中出賽時數和出手次數最少的球員，得分效率十分驚人。他受訪時談到達成里程碑的心情，「能與那些塑造並推動球賽發展的球員齊名，這真是一種榮耀，每天都讓自己發揮到極限一直是我的目標。」
當被問到未來是否能和詹姆斯成為4萬分俱樂部唯二球員，杜蘭特說，「我不知道能不能達到那個目標，我只是想努力保持穩定，再看會發生什麼。」
灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）賽後將比賽用球交給杜蘭特，受訪時也稱讚杜蘭特：「他是偉大的球員，不是每個人都能在這聯盟拿到3萬分，所以要向他致敬，希望他能繼續前進，我們都想在場上看到他。」
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