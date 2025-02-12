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NBA／落後2分不投空檔致敬西蒙斯？安比德懊悔：我該出手

聯合新聞網／ 綜合報導
76人隊當家球星安比德。 美聯社
76人隊當家球星安比德。 美聯社

76人隊今天主場迎戰暴龍隊，當家球星安比德（Joel Embiid）關鍵時刻落後2分，有三分球大空檔卻不出手，終場以103：106輸球。

76人三巨頭全員出陣，開局卻被暴龍打出17：4攻勢。安比德挺身而出，他上半場砍下17分，幫助球隊反而領先2分。

下半場戰況持續拉鋸，兩隊激戰到比賽最後10多秒，暴龍以105：103領先，安比德獲得三分球大空檔，沒想到他竟選擇持球切入並發生失誤。暴龍射手迪克（Gradey Dick）2罰1中，但76人馬克西（Tyrese Maxey）沒有投進追平外線，遺憾落敗。

暴龍少主巴恩斯（Scottie Barnes）全場攻下33分10籃板，奎克利（Immanuel Quickley）挹注23分，迪克砍進17分。

76人方面，安比德拿下27分12籃板，喬治（Paul George）只有14分，馬克西全場9投1中，僅攻下5分。

安比德不出手三分球的畫面引發熱議，有網友笑稱他在致敬不投三分球的前隊友西蒙斯（Ben Simmons），安比德受訪時表示，「這真是艱難的選擇，大空檔，我應該投籃。比賽進行到那時候，當時落後2分，我認為可以前進投一個中距離，回頭看，我可能要選擇投空檔三分球。」

西蒙斯投籃能力不佳，生涯經常被放投三分球仍不出手。2021年季後賽對決老鷹隊時，西蒙斯有籃下空檔竟傳給隊友，安比德當下攤手傻眼，後來西蒙斯也和76人撕破臉，2022年2月被交易到籃網隊，他日前與籃網買斷合約，加盟快艇隊。

76人 Ben Simmons Joel Embiid 暴龍

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