NBA／KD生涯3萬分達陣史上第8人 太陽仍輸灰熊勝率跌破5成

太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）今天完成生涯3萬分里程碑，NBA史上第8人。不過太陽本場幾乎一路落後，終場以112：119輸球，戰績跌破5成。

太陽球星比爾（Bradley Beal）今天仍因傷缺陣，杜蘭特傷癒復出，賽前生涯累積2萬9974分，第3節剩1分11秒，杜蘭特靠著罰球拿下生涯第3萬分，太陽士氣大振，第4節前段追到4分差。

The shot for 30K. pic.twitter.com/jeXzAROjSO — Phoenix Suns (@Suns) 2025年2月12日

不過杜蘭特下場休息後，太陽小將華盛頓（TyTy Washington Jr.）表現荒腔走板，連續3個三分球大空檔落空，分差再度拉開。儘管比賽尾聲太陽又追上，但杜蘭特關鍵時刻發生失誤，比賽失去懸念。

灰熊全場狂摘20個進攻籃板，成為獲勝關鍵。莫蘭特（Ja Morant）得到26分7籃板6助攻，貝恩（Desmond Bane）也有20分8籃板。

杜蘭特全場奮戰43分鐘，拿下34分5阻攻。小寶兒（Bol Bol）先發上陣，拿下18分14籃板創本季新高，還有4阻攻。布克（Devin Booker）則得到17分9助攻。