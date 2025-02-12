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NBA／公牛上半場只得29分創隊史最慘 吉迪：我們該接受噓聲

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞球星康寧漢(右)。 美聯社
活塞球星康寧漢(右)。 美聯社

公牛隊今天在主場迎戰活塞隊，半場打完竟以29：71落後，終場以92：132輸球，公牛後衛吉迪（Josh Giddey）賽後受訪時坦言，球迷的噓聲都聽到了。

活塞射手畢斯利（Malik Beasley）全場三分球10投7中，本季累積212顆三分球創活塞隊史紀錄，他也是史上第6位，連4季命中至少200顆三分球的球員。球星康寧漢（Cade Cunningham）繳出20分6籃板7助攻的全能數據。

公牛上半場52投12中，其中三分球23投僅1中，總共只得29分創隊史新低，落後42分追平隊史紀錄。

公牛主場球迷也發出噓聲，對此吉迪表示，「你聽到了，我們聽到了，每個人都聽到了。我們討厭那種狀況，每次站上這場地，這些球迷總會來到現場。我們必須做得更好，作為球員責任就是給他們值得歡呼的東西。我們該接受噓聲，我們沒給他們值得歡呼的東西。」

公牛 活塞

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