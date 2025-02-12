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NBA／詹皇對新援「因材施教」愛神吃味：10年後仍是詹黑

聯合新聞網／ 綜合報導
「愛神」勒夫(左)與詹姆斯(右)曾在騎士同隊。 美聯社
「愛神」勒夫(左)與詹姆斯(右)曾在騎士同隊。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）職業生涯與許多球星合作過，昨天是唐西奇（Luka Doncic）加盟湖人隊首秀，詹皇鼓勵唐西奇做自己，對此前隊友「愛神」勒夫（Kevin Love）發文吐槽。

詹姆斯昨天賽前向唐西奇喊話，「Luka，做自己就好，不要融入，要突出做自己！」

10年前詹姆斯與勒夫在騎士隊同隊，曾對勒夫說，「不要想辦法讓自己突出，要融入成為團隊一份子，只是我的想法。」正好與昨天給唐西奇的建議完全相反。

許多網友拿此調侃詹姆斯，勒夫也在社群平台玩梗，分享詹姆斯向唐西奇喊話的照片，並標註「10年後仍是詹姆斯黑」、「詹姆斯傷害我的感情」。

Kevin Love LeBron James Luka Doncic 湖人

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