NBA／「他們在噓我嗎？」獨行俠老闆反應遭網友砲轟

獨行俠隊日前將超級球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，引發眾多獨行俠球迷不滿，昨天在主場與國王隊交手，許多球迷狂罵老闆杜蒙（Patrick Dumont）和總管哈里森（Nico Harrison），其中杜蒙的反應讓網友全看傻眼。

這是唐西奇交易案後，杜蒙首次到獨行俠主場看球，球迷數次向他發出噓聲，有鏡頭捕捉到杜蒙的反應，他竟笑著問道，「他們這是在噓我嗎？」此舉又引發怒火，網友們紛紛怒轟，「作為達拉斯的惡人他很開心」、「獨行俠球迷需要抵制球隊直到他賣掉」、「他是在嘲諷球迷嗎」。

Dallas Mavs governor Patrick Dumont was booed by fans while walking to his seats at Monday night's game against the Kings. pic.twitter.com/P28c4NbfOQ — FOX 4 NEWS (@FOX4) 2025年2月11日

杜蒙日前受訪時解釋交易唐西奇的原因，他認為唐西奇和自己心目中的球隊文化不相符，球隊要奪勝的關鍵是專注、擁有正確的特質和文化，盡最大努力創造奪冠的結果，「如果沒這樣做，你就會失敗。」

昨天有獨行俠球迷被趕出場，獨行俠企業傳播副總裁芬哥爾德（Erin Finegold）解釋，該球迷攜帶的標語違反NBA行為準則中的規定「服裝、衣物或標語不得顯示露骨語言、髒話、對任何人進行貶損描述」。