NBA／尼克布朗森熄火僅8分沒差 靠唐斯轟40分打退溜馬

尼克隊得分主力布朗森（Jalen Brunson）今天碰溜馬隊熄火，全場僅拿8分寫本季新低，不過球隊有唐斯（Karl-Anthony Towns）轟下40分領軍，哈特（Josh Hart）也貢獻30分，聯手率尼克以128：115擊敗溜馬，擺脫前一場慘輸塞爾蒂克隊的小低潮。

布朗森本季場均可攻下26.3分，在得分榜排名第9，還曾有單場55分飆分演出，但今天手感不佳又陷入犯規麻煩，第三節8分42秒就領到第5犯，最終只出賽23分鐘，11投4中攻下8分，本季首度得分個位數。

當家球星雖熄火，尼克還有唐斯撐場，他轟下全場最高40分，率隊第二節轟下41分，半場打完取得68：60領先，哈特第三節連續得分也幫助尼克穩住領先，一路保持優勢的尼克最後一分半就將主力換下場，最終以13分差迎接近10戰的第8勝。

前一場碰「綠衫軍」僅拿9分的唐斯，今天火力全開，全場23投14中攻下40分，本季第4度得分突破40分，還有12籃板、5助攻，哈特贊助30分、10籃板、5助攻，麥克布萊德（Miles McBride）板凳貢獻15分。

吞下2連敗的溜馬以席亞康（Pascal Siakam）24分最高，布萊恩（Thomas Bryant）和馬瑟倫（Bennedict Mathurin）各18分。