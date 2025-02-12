快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／尼克布朗森熄火僅8分沒差 靠唐斯轟40分打退溜馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
前一場碰「綠衫軍」僅拿9分的唐斯，今天火力全開，全場23投14中攻下40分，本季第4度得分突破40分。 美聯社
前一場碰「綠衫軍」僅拿9分的唐斯，今天火力全開，全場23投14中攻下40分，本季第4度得分突破40分。 美聯社

尼克隊得分主力布朗森（Jalen Brunson）今天碰溜馬隊熄火，全場僅拿8分寫本季新低，不過球隊有唐斯（Karl-Anthony Towns）轟下40分領軍，哈特（Josh Hart）也貢獻30分，聯手率尼克以128：115擊敗溜馬，擺脫前一場慘輸塞爾蒂克隊的小低潮。

布朗森本季場均可攻下26.3分，在得分榜排名第9，還曾有單場55分飆分演出，但今天手感不佳又陷入犯規麻煩，第三節8分42秒就領到第5犯，最終只出賽23分鐘，11投4中攻下8分，本季首度得分個位數。

當家球星雖熄火，尼克還有唐斯撐場，他轟下全場最高40分，率隊第二節轟下41分，半場打完取得68：60領先，哈特第三節連續得分也幫助尼克穩住領先，一路保持優勢的尼克最後一分半就將主力換下場，最終以13分差迎接近10戰的第8勝。

前一場碰「綠衫軍」僅拿9分的唐斯，今天火力全開，全場23投14中攻下40分，本季第4度得分突破40分，還有12籃板、5助攻，哈特贊助30分、10籃板、5助攻，麥克布萊德（Miles McBride）板凳貢獻15分。

吞下2連敗的溜馬以席亞康（Pascal Siakam）24分最高，布萊恩（Thomas Bryant）和馬瑟倫（Bennedict Mathurin）各18分。

延伸閱讀

NBA／詹姆斯單核帶隊豪取33分大三元 湖人終結尼克5連勝

「我們太依賴台灣」 美準商務部長：將檢討對半導體業補貼

NBA／布朗森再創鬼神紀錄！尼克隊史最快5000分 超越甜瓜

捨未來爭取現在！唐斯、布里吉斯加入 尼克進攻全面活化

相關新聞

NBA／英格倫以3年1.2億美元與暴龍續約 有望改善1墊底數據

暴龍隊在季中交易大限前換回明星前鋒英格倫（Brandon Ingram），如今雙方達成共識，簽下3年1.2億美元新合約，包含2027-28賽季球員選項。 英格倫原本合約今年球季結束後到期，暴龍將

NBA／湖人新中鋒來了！簽下213公分烏克蘭長人連恩

湖人隊在驚天交易送出禁區大將戴維斯（Anthony Davis）、迎接超級球星唐西奇（Luka Doncic）加入後，積...

NBA／尼克布朗森熄火僅8分沒差 靠唐斯轟40分打退溜馬

尼克隊得分主力布朗森（Jalen Brunson）今天碰溜馬隊熄火，全場僅拿8分寫本季新低，不過球隊有唐斯（Karl-A...

NBA／西蒙斯不理會網路廢話 快艇讓他打替補控衛是加盟關鍵

西蒙斯（Ben Simmons）與籃網隊買斷合約後，選擇加盟快艇隊。西蒙斯今天受訪時直言自己是一名控球後衛。 2022年西蒙斯與76人隊鬧翻後，被交易至籃網換取「大鬍子」哈登（James Har

NBA／獨行俠葛佛右膝扭傷至少休2周 4長人全倒可能改打小球

獨行俠隊本季長人陣容傷兵不斷，昨天與國王隊交手時，葛佛（Daniel Gafford）只打10分鐘就傷退，球團今天宣布傷勢為右膝扭傷，將在2周內重新接受評估。 獨行俠季中交易大限前用看板球星唐西

NBA／「他們在噓我嗎？」獨行俠老闆反應遭網友砲轟

獨行俠隊日前將超級球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，引發眾多獨行俠球迷不滿，昨天在主場與國王隊交手，許多球迷狂罵老闆杜蒙（Patrick Dumont）和總管哈里森（Nico Harr

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。