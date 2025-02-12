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NBA／西蒙斯不理會網路廢話 快艇讓他打替補控衛是加盟關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯。 路透
西蒙斯。 路透

西蒙斯（Ben Simmons）與籃網隊買斷合約後，選擇加盟快艇隊。西蒙斯今天受訪時直言自己是一名控球後衛。

2022年西蒙斯與76人隊鬧翻後，被交易至籃網換取「大鬍子」哈登（James Harden）如今兩人成為隊友，對此西蒙斯說，「我只想競爭，不會管網路上有多少廢話。我來這裡就是為了競爭，能與這些好球員並肩作戰，大家會互相激勵，讓彼此變更好。」

西蒙斯與籃網分道揚鑣後吸引多支球隊關注，他透露快艇給他明確的角色定位，將擔任替補控衛帶動進攻節奏，「我和幾支球隊談過，快艇是第一支說『我們把你當作控衛』的球隊。這就是我的位置，我想幫隊友找到進攻節奏，讓他們得到輕鬆得分機會，防守端我想成為一名好勝的人。」

西蒙斯本季在籃網出賽33場（24場先發），平均得到6.2分6.9助攻5.2籃板，整體投籃命中率54.7%，沒有出手過三分球。

Ben Simmons James Harden 快艇

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