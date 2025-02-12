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NBA／獨行俠葛佛右膝扭傷至少休2周 4長人全倒可能改打小球

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠中鋒葛佛受傷。 美聯社
獨行俠中鋒葛佛受傷。 美聯社

獨行俠隊本季長人陣容傷兵不斷，昨天與國王隊交手時，葛佛（Daniel Gafford）只打10分鐘就傷退，球團今天宣布傷勢為右膝扭傷，將在2周內重新接受評估。

獨行俠季中交易大限前用看板球星唐西奇（Luka Doncic），向湖人隊換來明星長人戴維斯（Anthony Davis），並打算讓戴維斯打大前鋒組成雙塔。不料戴維斯初登板就因大腿內收肌拉傷至少缺席數周至1個月，更有美媒報導，戴維斯可能無限期缺賽。

除了戴維斯和葛佛外，萊夫利（Dereck Lively II）上個月因右腳骨折，預計缺席2到3個月。資深長人鮑威爾（Dwight Powell）一直在處理臀部傷勢，沒有明確回歸時間。

葛佛受傷後，身高203公分的二年級前鋒普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper）扛下中鋒位置，與國王之戰打了34分鐘。主力前鋒華盛頓（P.J. Washington）歸隊後，有可能擔任小球陣容的中鋒。

Anthony Davis Luka Doncic 獨行俠

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