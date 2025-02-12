NBA／英格倫以3年1.2億美元與暴龍續約 有望改善1墊底數據

暴龍隊在季中交易大限前換回明星前鋒英格倫（Brandon Ingram），如今雙方達成共識，簽下3年1.2億美元新合約，包含2027-28賽季球員選項。

英格倫原本合約今年球季結束後到期，暴龍將布朗（Bruce Brown）、歐林尼克（Kelly Olynyk）、2026年來自溜馬前4順位保護的首輪選秀權和一個2031年二輪選秀權，換來英格倫。

英格倫本季出賽18場，平均得到22.2分5.6籃板5.2助攻，他自美國時間12月7日以來因腳踝扭傷缺席，預計本季下半段歸隊。

「Second Spectrum」數據統計，暴龍本季場均運球後跳投次數聯盟墊底，英格倫則在這方面排名聯盟所有球員第6。他是過去6個賽季中至少投中1000次兩分球的4名球員之一，另外3人是德羅展（DeMar DeRozan）、布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）。