NBA／外線之神！連4座城市至少轟6記三分球 柯瑞史上第一人
近況火燙的柯瑞（Stephen Curry）今天面對公鹿以5成命中率又飆進38分，成為史上第4位超過36歲連續4場至少拿下30分的球員，詹姆斯（LeBron James）達成過4次，「郵差」馬龍（Karl Malone）1次和喬丹（Michael Jordan）各1次。
此外，柯瑞此戰砍進6記三分球，更成為聯盟史上首位連續在4座城市至少命中6記三分球的球員。
先前柯瑞在鹽湖城和湖人主場都投進6記三分球，前一場在芝加哥砍進8記三分球，4場比賽一共轟進26記三分球，拿下141分。
另一方面，這場比賽更是柯瑞生涯第1000場出賽。「這實在是很瘋狂。我知道今年，我的生涯第16年對我和我們的家庭來說都是很特殊的里程碑，因為我的爸爸就在NBA效力16個賽季。如今能達成1000場出賽感覺真的很不錯，我希望我的未來生涯還能繼續下去。」
另一方面，巴特勒（Jimmy Butler）加入勇士兩場均拿下勝利，而且還創下特殊數據，兩戰才出手24次，卻獲得28次罰球機會，命中23球。連續兩場比賽至少罰球13次，成為2018年以來第2位完成此成就的球員，比肩杜蘭特（Kevin Durant）。
賽後談到與巴特勒合作的想法，柯瑞表示：「巴特勒在攻守兩端都帶來很好的影響，他籃球智商很高，充滿競爭意識。考慮到我們是一個全新的團隊，我們有機會做到一些特別的事情。」
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