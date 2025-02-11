NBA／先發五虎三節提前打卡！雷霆27顆三分球轟破隊史紀錄

霍姆葛倫（Chet Holmgren）傷癒回歸後，第2次和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）搭檔先發，前一次他送出4次阻攻，幫助雷霆以12分之差擊敗暴龍；今天霍姆葛倫又賞了對手5記麻辣鍋，雷霆以137比101痛宰鵜鶘。

雷霆完成6連勝，戰績提升至全聯盟最佳的43勝9敗；而鵜鶘則是西區最差的12勝41敗。

The squad set a new Thunder record with 27 three-pointers made 🎯



Here are all 27, in one video 🎥



Watch the full game highlights on Thunder YouTube 📺 https://t.co/s14KdObvOy pic.twitter.com/rGGPFF2K16 — OKC THUNDER (@okcthunder) 2025年2月11日

雷霆此役外線火力大放送，轟進破隊史紀錄的27記三分球，其中上半場14顆也是寫下紀錄。雷霆全隊上場的11人至少都有命中三分球；加上利用對方失誤拿下40分，這讓他們最多取得39分領先優勢。

雷霆先發五虎都是三節打卡下班，其中霍姆葛倫上場時間稍微提升到25分鐘，賽後他表示：「我沒有嚴格的時間限制，我想今晚的比賽就是這樣。」

SGA continued his incredible scoring run this season in OKC's 6th straight win!



⛈️ 31 PTS

⛈️ 3 STL

⛈️ 4 3PM



It's his league-leading 32nd 30+ PT game this season. pic.twitter.com/rgySgEpuKB — NBA (@NBA) 2025年2月11日

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）按照「慣例」轟下31分，而且只打了30分鐘左右；截至目前，亞歷山大累積50次破20分，32次破30分、8次破40分、3次破50分，均領先全聯盟，同時以場均32.7分，高居聯盟得分王，51場比賽中僅有1場得分低於20分，足見其可怕的進攻穩定性。