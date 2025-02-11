NBA／約柯奇只打三節豪取40分 金塊轟146分新高奪7連勝

本季兩次面對拓荒者助攻和籃板都未上雙的約柯奇（Nikola Jokic），此戰化身得分機器，只用了三節時間就25投15中豪取40分8助攻7籃板3抄截，其中第三節獨拿15分，帶動球隊拉開20分差，最終以146比117痛宰拓荒者。

金塊雖然三分球25投僅8中，但團隊命中率高達65.9%，一共送出44次助攻，單場狂轟146分，本季第5次破140分，創下球隊本季最佳表現，同時也締造本季最佳的7連勝。

The Joker wasn't kidding around tonight.



🃏 40 PTS

🃏 7 REB

🃏 8 AST

🃏 3 STL



Nuggets win their 7th in a row! pic.twitter.com/lrlqIhvTvD — NBA (@NBA) 2025年2月11日

這是約柯奇本季第7次至少拿到40分，不過球隊戰績僅4勝3敗，足見讓他打出全面數據相比個人飆分，可以創造球隊更多的贏球可能性。

金塊6人得分達雙位數，布勞恩（Christian Braun）26分6籃板，穆雷（Jamal Murray）17分8助攻，史特羅瑟（Julian Strawther）則有18分進帳。

金塊第四節雖大量使用副將，約柯奇和葛登（Aaron Gordon）沒上場，穆雷也僅打了47秒，金塊小將們仍有出色發揮，一度領先達32分。

Deandre Ayton with what seems as a no contact injury (with replays).

He gets carried out the floor by his teammates.

I wish him well, and I hope it isn't anything serious. pic.twitter.com/vE6A1QzHia — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年2月11日

拓荒者輸球之餘，主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）還在比賽出現左小腿非接觸性受傷，在工作人員的攙扶下退場。