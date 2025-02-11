NBA／獨行俠球團說明趕人出場原因 K湯、厄文理解球迷不爽

獨行俠隊今天在主場迎戰國王隊，出現多起球迷被趕出場事件，對此獨行俠企業傳播副總裁芬哥爾德（Erin Finegold）出面解釋原因。

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）將唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊引發眾怒，獨行俠主場充滿抗議活動。第三節暫停時，有位球迷原本配合主場唱歌遊戲，鏡頭照到他後，他立刻連喊「Fire Nico（開除哈里森）」。第四節他與友人舉牌抗議，結果被趕出場。

Fans are booing because AAC security took away the fire Nico sign



Update: it was the same guy who said fire Nico in karaoke pic.twitter.com/K5EQQ0bIKS — Berkan MFFL (@BerkanMFFL) 2025年2月11日

據ESPN報導，每次驅逐都引來現場球迷噓聲，獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）第3節返回座位時也遭大批球迷噓聲。

比賽後段有2名球迷與獨行俠前老闆庫班爭吵被趕出場，庫班當時怒吼，「閉上你的嘴！坐下！」庫班受訪時表示，這些球迷坐在離他20排遠的位置，罰球和關鍵時刻大喊「開除Nico」，自己是被球迷指著大喊後才爆粗口。

哈里森今天有現身球館，但沒坐在過往場邊的固定位置，交易發生後，球場保全嚴格執行NBA規定，限制球迷攜帶超過規定尺寸的標語。獨行俠企業傳播副總裁芬哥爾德發聲明解釋，該球迷攜帶的標語違反NBA行為準則中的規定「服裝、衣物或標語不得顯示露骨語言、髒話、對任何人進行貶損描述」。

獨行俠老將湯普森理解球迷不爽。 路透

獨行俠老將湯普森（Klay Thompson）理解球迷的情緒，不過他強調，「我們的工作是讓大家相信未來會有美好日子，不只今年，還有接下來好幾年。我以前是球迷，現在也是。如果我不認同某筆交易，我大概也會表達我的意見。這就是體育的魅力，來到這裡有時就是為了吶喊，為了釋放情緒。」

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）認為達拉斯球迷的情緒從憎恨轉變為憤怒，經歷各種循環後將成為熱情，「看到大家因籃球流露出這種情感，證明籃球對某些人來說不只是比賽。這是一種精神體驗和聯繫，他們看著自己最喜歡的球員，希望能永遠見到他們，所以我能理解球迷感受。」