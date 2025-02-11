快訊

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

NBA／「聖堂射手」曾患與AD相同傷勢 「傷後爆發力大不如前」

聯合新聞網／ 綜合報導
「聖堂射手」格林也曾遭遇類似傷勢，他希望戴維斯重視傷勢的程度，以免後續造成不利影響。 路透
「聖堂射手」格林也曾遭遇類似傷勢，他希望戴維斯重視傷勢的程度，以免後續造成不利影響。 路透

獨行俠隊以陣中「金童」唐西奇（Luka Doncic）交易來湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis），不料昨日戴維斯首戰出師不利，在第三節無碰撞的情況下突然傷退，已退休的「聖堂射手」格林（Danny Green）表示，自己也曾受過類似傷勢，導致爆發力大不如前。

戴維斯後續診斷為「內收肌拉傷」可能將缺席數週甚至1個月的時間，格林分享自己的經驗，指出這樣的傷勢可輕可重，不可輕忽後續造成的連鎖反應。當年他因此傷勢，導致部分肌肉撕裂以及骨頭移位。

在受傷過後，格林花了很長一段時間才能進行比賽，他表示，雖然自己不是以爆發力著稱的球員，不過在康復後，明顯感受到爆發力不如以往，並且希望戴維斯重視此次傷勢。戴維斯在受傷後受訪說道：「不是很嚴重，我很好。」

不少媒體與球評分析，戴維斯的實力毋庸置疑，但他的痛痛體質是一大隱憂，正如這場比賽，他出戰31分鐘就砍下26分16籃板7助攻，但卻在首戰就受傷，不少球迷諷刺道：「獨行俠第一場就獲得AD的完整體驗了」、「AD的賽前介紹是唸給達拉斯的醫療人員聽的」

Danny Green NBA 戴維斯

相關新聞

NBA／直言詹姆斯喊話讓他放鬆 唐西奇：很久不知道緊張

湖人隊今天迎接唐西奇（Luka Doncic）加盟首戰，不僅進場球迷都能得到唐西奇的77號T恤，就連老大哥詹姆斯（LeB...

NBA／獨行俠傳奇諾威茨基湖人主場觀戰 唐西奇：非常感激

今天是超級球星唐西奇（Luka Doncic）湖人隊首秀，許多名人到場觀戰，包含獨行俠隊傳奇「德國坦克」諾威茨基（Dirk Nowitzki）。 湖人今天在主場迎戰爵士隊，除了諾威茨基外，還有拳

NBA／讚巴特勒交易有意義 柯瑞：他讓每回合變得更簡單

勇士在今天作客公鹿主場的賽事中，在柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）攜手攻下58分領...

NBA／獨行俠球團說明趕人出場原因 K湯、厄文理解球迷不爽

獨行俠隊今天在主場迎戰國王隊，出現多起球迷被趕出場事件，對此獨行俠企業傳播副總裁芬哥爾德（Erin Finegold）出面解釋原因。 獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）將唐西奇（Lu

NBA／買犯天賦帶到金州！巴特勒兩戰28罰追上KD補足勇士缺口

勇士隊今天作客公鹿隊主場，柯瑞（Stephen Curry）猛轟38分領軍，以14分差距帶領勇士拿下2連勝，本場比賽新同...

NBA／與溫班亞瑪搭配仍需「繳學費」 福克斯：我們才一起打了3場

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在11月對巫師的比賽中曾轟下生涯新高50分，在今天2度對決的比賽之初，他前面4次三分球出手都命中，似乎有那麼一點刷新得分紀錄的味道。 不過溫班亞瑪沒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。