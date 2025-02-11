NBA／「聖堂射手」曾患與AD相同傷勢 「傷後爆發力大不如前」

獨行俠隊以陣中「金童」唐西奇（Luka Doncic）交易來湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis），不料昨日戴維斯首戰出師不利，在第三節無碰撞的情況下突然傷退，已退休的「聖堂射手」格林（Danny Green）表示，自己也曾受過類似傷勢，導致爆發力大不如前。

戴維斯後續診斷為「內收肌拉傷」可能將缺席數週甚至1個月的時間，格林分享自己的經驗，指出這樣的傷勢可輕可重，不可輕忽後續造成的連鎖反應。當年他因此傷勢，導致部分肌肉撕裂以及骨頭移位。

Anthony Davis went to the locker room with a non-contact injury pic.twitter.com/uq4671SOJG — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年2月8日

在受傷過後，格林花了很長一段時間才能進行比賽，他表示，雖然自己不是以爆發力著稱的球員，不過在康復後，明顯感受到爆發力不如以往，並且希望戴維斯重視此次傷勢。戴維斯在受傷後受訪說道：「不是很嚴重，我很好。」

不少媒體與球評分析，戴維斯的實力毋庸置疑，但他的痛痛體質是一大隱憂，正如這場比賽，他出戰31分鐘就砍下26分16籃板7助攻，但卻在首戰就受傷，不少球迷諷刺道：「獨行俠第一場就獲得AD的完整體驗了」、「AD的賽前介紹是唸給達拉斯的醫療人員聽的」