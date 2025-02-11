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NBA／直言詹姆斯喊話讓他放鬆 唐西奇：很久不知道緊張

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人隊唐西奇(右)與詹姆斯合作首戰。 美聯社
湖人隊唐西奇(右)與詹姆斯合作首戰。 美聯社

湖人隊今天迎接唐西奇（Luka Doncic）加盟首戰，不僅進場球迷都能得到唐西奇的77號T恤，就連老大哥詹姆斯（LeBron James）都在賽前練投時特別穿上這件T恤向他表示歡迎之意，在攻下14分、5籃板、4助攻幫助湖人6連勝後，唐西奇也笑稱這有點超現實。

湖人在日前透過重磅交易案換來MVP級別的後衛唐西奇，他也如願與偶像詹姆斯攜手合作，兩人更在今天迎來生涯首場例行賽正式連線，開賽後不久唐西奇就兩度空拋給海斯（Jaxson Hayes）完成空中接力，最終他在24分鐘出賽時間內繳出14分、4助攻，詹姆斯更有24分、8助攻、7籃板，幫助湖人早早就拉開差距，最終收下6連勝。

唐西奇從去年耶誕大戰後就未出賽，談到今天湖人主場球迷全都換上自己的背號T恤，他說：「已經很久沒比賽了，但滿是盧卡的球衣，這真是一種超現實的感覺。」

對於唐西奇首場比賽的表現，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）說：「他處理得很好，首次代表湖人打球可能有點緊張，但他應對相當好，今晚表現也很棒。」

唐西奇透露，其實詹姆斯一早就傳訊息向他說明球員狀況，並希望他照著自己節奏去做，而不是嘗試融入球隊，「我已經忘記上次緊張是什麼時候了，今天確實有點緊張，何況這還是一支新球隊，但他的話讓我放鬆了。詹姆斯看比賽的角度與多數人不同，籃球智商無與倫比，有這樣的球員並肩作戰，對球隊的幫助肯定很大。」

談到來到洛杉磯後，隨即透過個人基金會捐出50萬美元用於野火重建，唐西奇說：「當我降落在洛杉磯，了解野火造成的損失，感到非常難過，基金會將捐出50萬美元投入修復工作，也會致力於修復被毀壞的球場、遊樂場和田野，每個孩子都需要安全的玩耍場域，我願意提供幫助，且是長期的。」

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