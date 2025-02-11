NBA／獨行俠傳奇諾威茨基湖人主場觀戰 唐西奇：非常感激

今天是超級球星唐西奇（Luka Doncic）湖人隊首秀，許多名人到場觀戰，包含獨行俠隊傳奇「德國坦克」諾威茨基（Dirk Nowitzki）。

湖人今天在主場迎戰爵士隊，除了諾威茨基外，還有拳王梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）、英國歌后愛黛兒（Adele）與知名經紀人保羅（Rich Paul）夫妻檔、喜劇演員威爾法洛（Will Ferrell）和NFL洛杉磯公羊隊球星外接手納考（Puka Nacua）等人。

Stars are out in LA tonight ⭐️



Dirk, Floyd Mayweather Jr., Adele, Rich Paul, & Will Ferrell all in the house for Luka's Laker debut! pic.twitter.com/iuBcYR00tx — NBA (@NBA) 2025年2月11日

唐西奇在諾威茨基球員生涯最後一季加入獨行俠，具有傳承意味，兩人保持很好的關係，沒想到唐西奇日前無預警被交易至湖人。

今天迎來首戰，諾威茨基賽前發文表示，「我永遠是獨行俠球員，但我必須來支持我兄弟唐西奇，他新篇章的首場比賽。」諾威茨基不只現身球場，還和唐西奇父親（Sasa Doncic）坐在一起。

唐西奇賽後受訪時談到諾威茨基的支持，「對於他能出現，作為一位偉大的朋友、偉大的導師，我真的非常感激。」