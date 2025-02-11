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NBA／讚巴特勒交易有意義 柯瑞：他讓每回合變得更簡單

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴特勒(左)與柯瑞合體聯攻。法新社
巴特勒(左)與柯瑞合體聯攻。法新社

勇士在今天作客公鹿主場的賽事中，在柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）攜手攻下58分領軍下，以14分差距擊敗公鹿收下2連勝，其中連續4場比賽得分在30分以上的柯瑞就表示，巴特勒的交易價值在這兩場比賽完全展現，尤其是吸引對手防守的能力，讓他每個回合都能打得更加簡單。

勇士在今年交易大限前與熱火等隊進行多方交易，並迎來明星前鋒巴特勒助拳，而巴特勒在加盟後的前兩場比賽也展現在進攻端的「買犯」能力，兩場比賽合計獲得28次罰時機會，讓本賽季在罰球數據於聯盟處於後段班的勇士補足缺口，順利收下二連勝。

柯瑞在今天攻下38分幫助球隊取勝後也直言，巴特勒的交易目前看起來是相當有意義的，「我們已經攜手打了6節好比賽，他在攻防兩端都帶來很好的影響，籃球智商更是相當高，充滿競爭性有能掌控局面，這讓我們正在營造一股氣勢，希望在客場之旅結束前把事情做得更好，完成一些特別的東西。」

巴特勒在進攻端吸引防守注意力的能力，更是幫助柯瑞開創更好的出手空間，柯瑞說：「現在每個回合似乎沒有那麼難了，你看到對手在專注防守時必須顧慮更多事情，我們把球員放在他適合的位置上，與剛開季的時候相比，我們的侵略性在過去兩場比賽變得更為穩定。」

而今天末節挺身而出連續命中關鍵三分球的的波斯特（Quinten Post）也說：「當有隊友頻繁站上罰球線時，這感覺真的不錯，在和他打球之前我沒有意識到這一點，我們也無法做到這點，他在某種程度上釋放了我們，並帶來巨大的能量。」

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