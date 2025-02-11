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NBA／與溫班亞瑪搭配仍需「繳學費」 福克斯：我們才一起打了3場

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
福克斯與溫班亞瑪。 路透社
福克斯與溫班亞瑪。 路透社

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在11月對巫師的比賽中曾轟下生涯新高50分，在今天2度對決的比賽之初，他前面4次三分球出手都命中，似乎有那麼一點刷新得分紀錄的味道。

不過溫班亞瑪沒有延續這樣的得分速度，第二節和第三節在全隊多點開花之下，他只多拿了7分，終場繳出31分15籃板4助攻2抄截3阻攻的全能數據，加上福克斯（De'Aaron Fox）補上30分6助攻4籃板，馬刺在客場以131比121擊退巫師，結束近期2連敗。

馬刺過去3場比賽都是1分差決勝負，其中兩場分別被黃蜂的布里吉斯（Miles Bridges）和魔術的班凱羅（Paolo Banchero）上演致勝一擊。

在今天比賽中，馬刺也是面臨巫師頑強抵抗，第四節初雙方僅有4分差，索漢（Jeremy Sochan）連拿5分，溫班亞瑪和福克斯在這一節也合拿22分，幫助球隊在後段比賽逐漸擴大比分，避免「蘇憶芬」憾事重演。

談到近期球隊在比賽屢屢起伏的驚險過程，福克斯賽後表示：「我聽他們說這是老問題了。但其實這3場比1分差的比賽，我們有兩場一度領先達20分，卻變成要最後一個回合決勝負。我認為我們仍要弄清楚，在取得領先優勢時要如何打球，任何時候當你領先20分或是領先15分，你是要思考把分差拉開到21分而不是變成落後8分。」

福克斯提到防守的重要性。「我們做得很多事情都必須從防守的角度出發。雖然今天第三節和第四節我們是贏的，但第二節他們追回失分。如果我們可以打得更好，對手在中場休息時要想的就是不同的應對策略。所以我們要去弄清楚該怎麼做。」

福克斯認為「單節讓對手拿25分」是一個目標。「不管對手是誰，如果你能單節限制他們得分在25分以內，這就是防守很好的表現。如果每場只讓對方拿到100分，你可能就擁有全聯盟最好的防守。」

對於自己和溫班亞瑪的配合狀況，福克斯認為這是一種學習的過程。「我們會嘗試去建立化學效應，進化兩人之間的配合。我們才合作了3場比賽，甚至還沒有歷經一次完整的真正訓練，因為近期是客場之旅。這是一個過程，我們會持續學習。」

馬刺這波客場6連戰，前5場吞下3敗，最後一站將前往波士頓挑戰大魔王衛冕軍。

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