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NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

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NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇轉隊後首戰出賽24分鐘，攻下14分、5籃板、4助攻，胡人一路領先輕取爵士，他也只打3節就收工。 美聯社
唐西奇轉隊後首戰出賽24分鐘，攻下14分、5籃板、4助攻，胡人一路領先輕取爵士，他也只打3節就收工。 美聯社

超級球星唐西奇（Luka Doncic）今天迎接身披紫金戰袍的第一戰，上半場得分就達兩位數，還和偶像「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）有快攻連線演出；迎接新成員的湖人火力全開，三節打完得分就破百，唐西奇第四節就直接休息，在場下看隊友以132：113輕取爵士隊，迎接6連勝。

從獨行俠隊被交易到湖人的唐西奇，去年「耶誕大戰」後就因腿傷休兵，今天轉隊後的處女秀成為眾所矚目的焦點，德國傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）也特別到場支持唐西奇。穿著77號紫金戰袍的唐西奇和詹姆斯一同先發上陣，開賽不到1分鐘就有助攻演出，首節出賽6分鐘攻下5分、1籃板、1助攻，助隊取得37：25領先。

湖人第二節再攻下35分，唐西奇讀秒階段更從後場直接長傳找到「偷跑」的詹姆斯，快攻放進2分，讓滿場球迷歡聲雷動。

唐西奇上半場就有11分、3籃板、3助攻，詹姆斯也有13分、5籃板、3助攻，加上里夫斯（Austin Reaves）貢獻15分、7籃板，湖人半場取得72：47大幅領先。

第三節湖人持續維持領先，海斯（Jaxson Hayes）灌籃得手後團隊得分剛好突破三位數，帶著25分進入決勝節下唐西奇直接休息，詹姆斯也是打不到1分鐘就退場，湖人仍在一路領先下以132：113奪下6連勝。

唐西奇轉隊後首戰出賽24分鐘，攻下14分、5籃板、4助攻，詹姆斯24分是全隊最高，里夫斯22分，八村壘也有21分貢獻；爵士以馬卡南（Lauri Markkanen）和柯林斯（John Collins）各17分最高。

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