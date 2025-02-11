NBA／玻璃心？獨行俠球迷高舉「FIRE NICO」竟遭保全請出場
獨行俠隊總管哈里森（Nico Harrison）日前將唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，引發達拉斯球迷們不滿，今天主場有一名男子高舉「FIRE NICO（開除哈里森）」，竟遭保全請出場。
第三節暫停時，獨行俠主場進行與球迷跟著唱歌的互動遊戲，有名球迷原本跟著唱歌，鏡頭照到他後，他立刻連喊「Fire Nico」，畫面在網路上瘋傳。
該名男子後來與友人共舉「FIRE NICO」牌子，結果竟遭保全關切，最終該名男子被趕出場。畫面曝光後，網友們紛紛痛批，「可悲的球隊」、「我不再是獨行俠球迷」、「獨行俠不允許言論自由」。
獨行俠原本是聯盟票房最佳的球隊，如今球場竟出現許多空位，獨行俠老將湯普森（Klay Thompson）表示，「我們可以理解這種不滿，畢竟唐西奇確實是一名偉大球員，但我們選擇來這裡是有原因的，其他有機會來的人也是這樣，讓外界的不滿影響士氣，不是我們該做的事。」
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