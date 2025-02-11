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NBA／唐西奇來了！加盟湖人首秀 與詹皇連線快攻球迷嗨翻

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇與偶像詹姆斯連線 美聯社
唐西奇與偶像詹姆斯連線 美聯社

超級球星唐西奇（Luka Doncic）今天迎接身披紫金戰袍首戰，上半場就有兩位數得分，第二節讀秒階段更和偶像詹姆斯（LeBron James）連線，唐西奇從後場直接長傳找到偷跑的詹姆斯，漂亮的快攻讓現場球迷響起一陣歡呼。

唐西奇去年「耶誕大戰」後就因腿傷休兵，經過驚天交易轉戰湖人，今天轉隊後的處女秀成為眾所矚目的焦點；他和詹姆斯一同先發上陣，開賽不到1分鐘就有助攻演出，助湖人8：10落後下打出12：1的反撲攻勢，首節取得37：25領先。

傷後第一戰，唐西奇第一節打6分57秒就先下場，成績是5分、1籃板、1助攻。

湖人第二節再打出12：6攻勢，領先擴大到49：31；7分44秒詹姆斯下場、唐西奇回到場上，第一球就找到底線埋伏的八村壘，八村壘把握住外線機會後湖人領先已到52：31。

唐西奇繼續送助攻，節末和詹姆斯的球星合作更讓球迷大飽眼福。唐西奇上半場就有11分、3籃板、3助攻，詹姆斯也有13分、5籃板、3助攻，加上里夫斯（Austin Reaves）也貢獻15分、7籃板，助湖人半場取得72：47大幅領先。

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