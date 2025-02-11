NBA／遭國王德羅展準絕殺 獨行俠少了戴維斯還傷葛佛

獨行俠隊在剛交易來的明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）首秀就傷退且無限期缺陣後，今天主場迎戰國王又在第二節初傷了主戰中鋒葛佛（Daniel Gafford），反觀來訪的國王在德羅展單場進帳42分，其中包括延長賽最後1.9秒完成準絕殺拋投領軍下，最終以129：128中斷獨行俠2連勝。

DEMAR DEROZAN WINS IT IN THE FINAL SECONDS FOR THE KINGS 🚨 pic.twitter.com/Fzw8pXtvtT — NBA (@NBA) 2025年2月11日

獨行俠在日前透過重磅交易案將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）送往湖人換取戴維斯和克里斯提（Max Christie）後，日前戴維斯也在與火箭之戰進行首秀並表現搶眼攻下26分、16籃板、7助攻，不過卻也因為腹股溝拉傷提前退場，且可能無限期缺陣。

Klay Thompson gives the Mavs the lead with a CLUTCH triple 🤯pic.twitter.com/zl6CUwr3ur — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年2月11日

在缺少了戴維斯的情況下，2連勝的獨行俠今天在主場迎戰國王雙方也打出一場激烈拉鋸戰，首節打完獨行俠雖然取得8分領先，不過第二節開打後不久，中鋒葛佛就在一次進攻掩護過程中發生碰撞導致膝蓋受傷退場的狀況，且本場比賽就未再回歸，國王也在雙箭頭德羅展、拉文（Zach LaVine）領軍下展開反撲，在上半場打完追平比數。

獨行俠葛佛在一次進攻掩護過程中發生碰撞導致膝蓋受傷退場，傷情恐不樂觀。 美聯社

Looks like a hyperextension injury for Daniel Gafford



-The hope would be for no ligament damage



Base case scenario: bone bruise/joint capsule injury



Worst case scenario: ACL tear



-The Mavs are already down AD, Lively and Powell

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下半場兩隊依舊打得相當拉鋸，第四節開打時還一度以6分落後的國王，靠著德羅展在第四節單節進帳15分，其中包括倒數3.5秒於克里斯提防守下完成高難度後仰跳投追平比數，將比賽帶入延長賽。

延長賽倒數21秒，國王在德羅展兩罰俱中後一度取得4分領先，不過獨行俠先是厄文上籃命中，湯普森（Klay Thompson）又在倒數9.8秒投進超前比數的三分球，將壓力重新給到國王身上，但今天手感發燙的德羅展在獨行俠兩名球員包夾下，硬是在倒數1.9秒從人縫間找到拋投空間，完成準絕殺拋投，最終國王就以1分差距帶走勝利。

DeMar was the crunch-time KING for Sacramento tonight!



👑 42 PTS (19 in 4Q & OT)

👑 7 REB

👑 4 3PM

👑 Game-winning bucket pic.twitter.com/1PWtsBqS9d — NBA (@NBA) 2025年2月11日

國王今天以德羅展攻下42分表現最佳，他今天在第四節與延長賽倒數階段的兩次關鍵進球，更是國王贏球關鍵，拉文與蒙克（Malik Monk）皆攻下17分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）16分、15籃板、8助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）13分、8籃板。

至於獨行俠則以厄文30分、9籃板、7助攻最佳，湯普森則是砍進5顆三分球拿下19分，至於與戴維斯一同被送到獨行俠的克里斯提則是連續5場得分破15分，創下生涯新紀錄。