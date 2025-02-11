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NBA／黃蜂「球三」疑不滿再度落選明星賽 與籃網交手又傷退

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂隊「球三」小鮑爾(左)。 路透
黃蜂隊「球三」小鮑爾(左)。 路透

NBA官方今天公佈頂替進入明星賽球員，東區為老鷹隊楊恩（Trae Young），西區則是獨行俠隊厄文（Kyrie Irving）。東區後場球迷票選人氣王的黃蜂隊「球三」小鮑爾（LaMelo Ball）沒入選，稍早他在個人IG發限時動態，疑似對此事表達不滿。

由於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和戴維斯（Anthony Davis）受傷，東、西區各出現一個明星賽空缺，東區最終由老鷹控衛楊恩獲選。小鮑爾在IG上傳限動，充滿紫色邪惡笑臉，並搭配饒舌歌「F**k Da Industry」，被外界認為是在對明星賽遞補人選表達抗議。

黃蜂隊今天與籃網隊交手，小鮑爾只打10分鐘就因腳踝受傷退場，留下5分3助攻1籃板1抄截的數據，黃蜂終場以89：97不敵籃網。

小鮑爾本季出賽32場，平均得到28.0分7.4助攻5.2籃板。不過黃蜂目前13勝38敗，可能是小鮑爾無緣入選明星賽的因素之一。

明星賽 黃蜂

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