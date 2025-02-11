NBA／黃蜂「球三」疑不滿再度落選明星賽 與籃網交手又傷退
NBA官方今天公佈頂替進入明星賽球員，東區為老鷹隊楊恩（Trae Young），西區則是獨行俠隊厄文（Kyrie Irving）。東區後場球迷票選人氣王的黃蜂隊「球三」小鮑爾（LaMelo Ball）沒入選，稍早他在個人IG發限時動態，疑似對此事表達不滿。
由於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和戴維斯（Anthony Davis）受傷，東、西區各出現一個明星賽空缺，東區最終由老鷹控衛楊恩獲選。小鮑爾在IG上傳限動，充滿紫色邪惡笑臉，並搭配饒舌歌「F**k Da Industry」，被外界認為是在對明星賽遞補人選表達抗議。
LaMelo Ball took to Instagram right now & posted a ton of purple demon emojis with “F**k Da Industry” by NBA Youngboy playing.— The Big Lead (@TheBigLead) February 10, 2025
Earlier this morning, it was announced Trae Young will be an All-Star over him to replace Giannis.
Seems like Melo isn’t happy with the NBA 👀 pic.twitter.com/qvFgI9lKv2
黃蜂隊今天與籃網隊交手，小鮑爾只打10分鐘就因腳踝受傷退場，留下5分3助攻1籃板1抄截的數據，黃蜂終場以89：97不敵籃網。
小鮑爾本季出賽32場，平均得到28.0分7.4助攻5.2籃板。不過黃蜂目前13勝38敗，可能是小鮑爾無緣入選明星賽的因素之一。
Possibly the play where LaMelo Ball tweaked his ankle. pic.twitter.com/tiwvu0xZMA— /r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) February 11, 2025
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言