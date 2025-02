NBA／黃蜂「球三」疑不滿再度落選明星賽 與籃網交手又傷退

NBA官方今天公佈頂替進入明星賽球員,東區為老鷹隊楊恩(Trae Young),西區則是獨行俠隊厄文(Kyrie Irving)。東區後場球迷票選人氣王的黃蜂隊「球三」小鮑爾(LaMelo Ball)沒入選,稍早他在個人IG發限時動態,疑似對此事表達不滿。

由於安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)和戴維斯(Anthony Davis)受傷,東、西區各出現一個明星賽空缺,東區最終由老鷹控衛楊恩獲選。小鮑爾在IG上傳限動,充滿紫色邪惡笑臉,並搭配饒舌歌「F**k Da Industry」,被外界認為是在對明星賽遞補人選表達抗議。

LaMelo Ball took to Instagram right now & posted a ton of purple demon emojis with “F**k Da Industry” by NBA Youngboy playing.



Earlier this morning, it was announced Trae Young will be an All-Star over him to replace Giannis.



Seems like Melo isn’t happy with the NBA 👀 pic.twitter.com/qvFgI9lKv2