NBA／A-Rod勝訴！ 訴訟多時終能買下灰狼 前老闆：我感到失望
前MLB洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）在2021年出資15億美元欲收購NBA灰狼隊，不過灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）卻在去年突然反悔，而今天仲裁庭做出決議，裁定A-Rod方勝出。
泰勒與A-Rod陣營於2021年達成協議，同意以3階段買下灰狼股份，不過泰勒卻途中反悔，去年3月自行宣布將不賣出球隊，理由是對方錯過交易截止日，此舉引起A-Rod與洛爾譴責，直言泰勒是因為灰狼戰績抬升才不想賣球隊。
灰狼在剛開始出售時估價15億美元，但如今卻暴漲至32億美元，《紐約郵報》報導：「就這麼剛好，泰勒在灰狼20年來的最佳賽季選擇停止交易。」而近日仲裁團以2：1作出裁決，認定A-Rod方勝訴，他們也發表聲明：「我們對這項判決感到非常高興，我們期待NBA完成批准過程並了結這樁交易。」
而泰勒是否會繼續反對出售，目前仍未有答案，他受訪時表示：「我對這項結果感到失望。再做出進一步評論之前，我方將徹底審查這項決定。」
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