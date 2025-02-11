NBA／威廉斯交易案還有變數？傳黃蜂向聯盟申訴湖人體檢程序

黃蜂隊日前將中鋒威廉斯（Mark Williams）交易至湖人隊，因體檢未通過導致交易案告吹。如今有消息傳出，黃蜂球團聯繫聯盟，對體檢失敗一事提出異議。

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，黃蜂隊正考慮下一步行動，評估挑戰湖人體檢程序的可能性，或尋求與聯盟辦公室協商，得到其他解決方案。

湖人當初與黃蜂達成協議，送走新秀肯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、2031年無保護首輪選秀權和2030年選秀交換權，換來威廉斯。然而因體檢問題，威廉斯的身體情況與湖人預想的有落差，讓他們必須取消交易。

由於交易截止日期已過，該筆交易無法修改，黃蜂前天曾發聲明表示，「我們非常興奮歡迎Mark回到我們黃蜂大家庭。」