聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／威廉斯交易案還有變數？傳黃蜂向聯盟申訴湖人體檢程序
黃蜂隊日前將中鋒威廉斯（Mark Williams）交易至湖人隊，因體檢未通過導致交易案告吹。如今有消息傳出，黃蜂球團聯繫聯盟，對體檢失敗一事提出異議。
據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，黃蜂隊正考慮下一步行動，評估挑戰湖人體檢程序的可能性，或尋求與聯盟辦公室協商，得到其他解決方案。
湖人當初與黃蜂達成協議，送走新秀肯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、2031年無保護首輪選秀權和2030年選秀交換權，換來威廉斯。然而因體檢問題，威廉斯的身體情況與湖人預想的有落差，讓他們必須取消交易。
由於交易截止日期已過，該筆交易無法修改，黃蜂前天曾發聲明表示，「我們非常興奮歡迎Mark回到我們黃蜂大家庭。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言