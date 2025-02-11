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NBA／維金斯首秀11分、三新援都熄火 熱火遭綠衫軍打趴

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
維金斯熱火首秀表現普普，綠衫軍輕鬆大勝。 美聯社
維金斯熱火首秀表現普普，綠衫軍輕鬆大勝。 美聯社

巴特勒（Jimmy Butler）轉戰勇士隊持續有好表現，在交易案中與他互換東家的熱火隊維金斯（Andrew Wiggins）、安德森（Kyle Anderson）今天首度披上熱火戰袍登場，兩人表現不理想，合計出手17次僅命中3球、拿下11分，熱火也以85：103不敵斯塞爾蒂克隊。

熱火日前將球隊一哥巴特勒送往勇士，換回維金斯、安德森和選秀權，兩人今天首度在熱火主場迎戰塞爾蒂克，維金斯開賽30秒就在三分線外出手遭到對手犯規，並穩穩罰進3球，完成在新東家首度得分，首節熱火也以24：18領先開賽慢熱的塞爾蒂克。

不過接下來三節塞爾蒂克展開猛烈反撲，尤其是球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）第三節就灌進20分，只比熱火全隊少2分，塞爾蒂克打完前三節取得23分領先優勢；維金斯在首節攻下6分後，接下來三節僅進帳5分，最終塞爾蒂克就以18分差距輕取熱火。

熱火三位新援維金斯、安德森與米契爾（Davion Mitchell）首度出賽表現都不如預期，先發的維金斯、米契爾分別僅拿11分、5籃板、5助攻與4分、4助攻、3籃板，替補上陣的安德森更是5投0中得分掛蛋，僅留下3籃板數據，熱火全隊表現最佳是阿德巴約（Bam Adebayo）22分、12籃板。

塞爾蒂克泰托姆拿下33分表現最佳，先發五人得分雙位數，替補上陣的普里查德（Payton Pritchard）雖然手感不佳，三分球8投僅1中，仍有5分、8助攻、10籃板演出。

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