NBA／唐西奇轉戰湖人商業價值爆衝 球員卡、門票價格翻漲

重磅交易轉戰湖人的唐西奇（Luka Doncic），將會在今天對爵士的比賽中復出。洛城這座大城市獲得一位足以承擔10年基石的超級巨星，所反應出來的商業價值也開始顯現。

經營媒體公司也擁有「Joe Pomp Show」個人頻道的波普里亞諾（Joe Pompliano）在《Yahoo Sports》特別撰文提到，除了球場上的實質影響力外，唐西奇轉戰紫金湖人，這筆堪稱歷史級別的重要交易還可能進一步影響到職業運動相關物品的收藏者。

由球員卡公司《Panini》發行的唯一一張唐西奇親筆簽名「Logoman」新秀卡，在2021年拍出460萬美元（約1.2億台幣）的天價，隨著他加入湖人，這類收藏品的價值很可能進一步提升。

唐西奇將和偶像詹姆斯聯手。 美聯社

事實上在交易發生之前，唐西奇的2018年Panini Prizm銀色亮新秀卡每張約售價1000美元，交易消息一出僅數天時間，單價就飆升一倍達到2000美元左右。

此外，《The Athletic》報導指出，過去7天時間，《eBay》上對唐西奇名字的搜尋量較前一周增長了1150%，每分鐘搜尋的次數超過80次。

球衣的情況亦是如此。Fanatics販售背後印有唐西奇名字的金黃色湖人隊球衣已經售罄，該球衣件售價80美元。其他一些款式仍有庫存，比如湖人隊紫色球衣以及一些價格更高的正品選項，但預計很快也會搶購一空。

至於想要現場觀看唐西奇聯手詹姆斯（LeBron James）的球迷，所需要付出的代價也水漲船高。自交易發生以來，湖人所有比賽的主場和客場平均票價上漲了19%。

據Vivid票務公司的數據，美國時間2月25日在湖人主場對決獨行俠的比賽，其門票價格更是飆漲了111%，一般球迷想要進場唐西奇首度面對前東家的歷史畫面，最低票價也拉高至接近300美元。

唐西奇的紫金77號戰袍。 路透社

雖然唐西奇被獨行俠賣掉，帳面上他失去了簽下5年3.45億美元超級合約的機會，如今只能續簽5年2.29億美元的延長合約，損失超過1億美元，加上加州稅率遠高於德州，唐西奇確實在合約收入上會大幅縮水。

不過進入一個大市場球隊，很可能會讓他的巨星光環更加凸顯，後續不管是自己本身品牌的拓展，還是為球隊所帶來的巨大商業價值，勢必會寫下雙贏甚至影響聯盟的多贏局面。