NBA／名記稱太陽休息室有「毒」KD回嗆：4個月只來5分鐘

日前ESPN資深記者薛爾本（Ramona Shelburne）稱太陽隊休息室有「毒」，對此太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）回嗆薛爾本「懶惰」。

太陽今年交易截止日前傳聞不斷，杜蘭特和比爾（Bradley Beal）都出現交易傳聞，太陽最終只把中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）和2026年首輪選秀權交易至黃蜂隊，換回馬丁（Cody Martin）、米西奇（Vasilije Micic）和2026年次輪選秀權。

薛爾本稱交易大限前的太陽休息室氣氛有毒，杜蘭特受訪時回擊，「我一直試圖告訴那些不常接觸這項運動的人，比賽前45分鐘走進休息室，很容易覺得球隊沒有凝聚力。當時大家都進入備戰模式，不會說太多話。4、5個人可能在訓練室，一些人在重訓室，比賽前休息室本來就不是充滿歡樂的社交場所。」

杜蘭特強調，「我認為你4個月以來只進我們休息室5分鐘，就說氣氛不佳，這種說法既不公平也很懶惰。」