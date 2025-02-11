NBA／唐西奇湖人首秀前送暖！ 賽前捐50萬美元援助洛杉磯野火
歐洲金童唐西奇（Luka Doncic）即將在今天迎來被交易至湖人隊後的首場比賽，將對戰西區倒數第2的爵士隊。而在首秀前，唐西奇也將善心帶到洛杉磯，他透過個人基金會捐款50萬美元，援助造成巨大災害的洛杉磯野火。
湖人為迎接唐西奇首秀，今日來到湖人主場觀賽的球迷將能獲得一件印有唐西奇的77號T恤，賽前也看到即將與唐西奇合體的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也穿著這件T恤熱身。
而唐西奇也透過基金會發表捐款聲明，表達最誠摯的關心：「打從我抵達洛杉磯後，知悉了更多關於野火的災情，我簡直不敢相信。也與那些失去家園、學校以及失去與朋友一同玩耍的場地的孩子們同在。」
「而今天，我的基金會捐出了50萬美元來援助緊急重建工作，我也承諾會幫助重建那些被損壞的球場、遊戲場與運動場地，因為每個孩子都需要一個安全的地方玩耍。」唐西奇也在最後署名，上頭寫道：「你們的新鄰居」
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