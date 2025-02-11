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NBA／離開4年的前探花簽約溜馬 傳烏克蘭中鋒可能轉投湖人

聯合新聞網／ 綜合報導
2015年探花中鋒歐卡佛。 美聯社
2015年探花中鋒歐卡佛。 美聯社

2015年選秀探花歐卡佛（Jahlil Okafor）已將近4年沒有在NBA打球，如今傳出他將和溜馬隊簽下10天合約。

據資深記者海恩斯（Chris Haynes）的消息，歐卡佛將和溜馬簽10天合約，他今年在溜馬G聯盟瘋蟻隊場均得到18.6分9.0籃板。

2015年選秀狀元是尼克隊明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），榜眼是籃網隊後衛羅素（D'Angelo Russell），歐卡佛則是探花。歐卡佛最後一次在NBA打球是2020-21賽季，後來他曾到中國大陸、墨西哥、西班牙和波多黎各等地打球。

烏克蘭中鋒連恩(左)。 美聯社
烏克蘭中鋒連恩(左)。 美聯社

先前傳出烏克蘭中鋒連恩（Alex Len）與溜馬簽約，但溜馬記者多皮拉克（Dustin Dopirak）指出，溜馬確定不會簽連恩，他猜測連恩會和湖人簽約。

Jahlil Okafor 湖人 溜馬

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