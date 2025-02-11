NBA／留太陽破除交易傳聞 杜蘭特：只想上場打球

身為NBA交易大限前的主角之一，15度入選明星賽的杜蘭特（Kevin Durant）最終仍留在太陽隊，他坦然說交易就是「商業一部分」，在聯盟中的每個球員都能被買賣，自己也了解如此狀態，「現在我只想回到場上，打我喜歡的球。」

36歲的杜蘭特因腳踝扭傷已經連3場缺陣，不過有望台灣時間明天碰灰熊隊的比賽回歸；本季他沒出賽的13場比賽，太陽只拿下2勝。

去年夏天幫助美國隊在巴黎奧運完成連霸的杜蘭特，36歲的年紀仍是聯盟頂尖進攻球員之一，本季場均有26.9分，命中率達5成24，曾效力的勇士隊原本對他有興趣，但交易並沒成功；他和太陽的合約將到下一季才結束，他表示個人目標一直是履行完自己的合約。

「聯盟中大家都想我為他們打球，這不是壞事。我的團隊和眾人對抗，讓我留在球隊，甚至把我交易掉，這也不是壞事，這就是需求旺盛的一部分。」杜蘭特說。

太陽今年交易市場動作不大，只送走中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）到黃蜂隊，「三巨頭」杜蘭特、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）仍在陣中。

在交易大限前，比爾和杜蘭特都是交易傳聞的主角，不過太陽總經理瓊斯（James Jones）並沒透露是否認真想交易這兩位明星球員，他說：「當你沒奪勝時總會有很多雜音，而我們還沒獲勝。」太陽目前戰績26勝26敗，在西區只和國王隊並列第9。