NBA／得知交易已太晚！庫班曾強烈勸阻獨行俠賣掉唐西奇

獨行俠送走唐西奇（Luka Doncic）從湖人換來戴維斯（Anthony Davis）的驚天交易震撼了全世界。知名記者史坦（Marc Stein）近日特別撰文再次談到了這筆交易，前老闆庫班（Mark Cuban）在得知唐西奇被賣掉的時候已經太晚了，球團高層已經和湖人達成口頭協議。

消息人士透露，庫班內心顯然對於這筆交易缺乏事先警告而感到刺痛，這表明他已經被推離管理層越來越遠，遠超出他在2023年11月出售球隊時公開表達的預期，當時他認為自己猶能保留對獨行俠籃球運營事務的監督權。

如同他與傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）多年來的深厚情感，庫班一直私下告訴唐西奇，他希望後者能像諾維茨基一樣，「一人一城」效力21個賽季創造聯盟歷史。

史坦指出，庫班一直堅持唐西奇對於獨行俠來說至關重要，多次表達會不惜一切手段留住這位籃球天才；然而，在交易談判過程中，獨行俠未向庫班徵詢意見，反而由新老闆杜蒙（Patrick Dumont）操控全局，總管哈里森（Nico Harrison）秘密執行，這讓庫班感受到前所未有的疏離。

「當庫班得知這筆交易時已經太遲了。杜蒙沒有徵詢庫班的意見，甚至庫班曾強烈勸阻哈里森不要進行交易。但最終交易已經以口頭握手的方式與湖人達成共勢。」史坦表示。

自從在2000年以2.85億美元買下獨行俠以來，庫班對於球隊、球員、比賽的熱情投入，難有球隊老闆能出其右，即便行事作風屢有爭議，但他不惜重金打造獨行俠，建立球團新氣象的企圖心，讓球迷也是感同身受，凝聚形成一股強大的向心力。

在諾維茨基的傳承之下，庫班對於唐西奇的喜愛由來已久，他曾在2020年開玩笑地說，他寧可跟妻子離婚，也不願與唐西奇分開。如今，在球隊易手之後，這位66歲的億萬富豪已經無力挽回球隊核心被賣的事實。

根據史坦的說法，庫班在這個賽季被聯盟禁止在客場比賽中像往常一樣坐在獨行俠的替補席後方，讓他痛心的是，他承認在與艾德森（Miriam Adelson）和杜蒙家族達成出售協議時，他對球隊籃球事務的發言權並沒有他所預期的那麼大。

從2000年到2023年11月，庫班一直持有獨行俠的大部分股份，後來他賣掉了球隊73%的股份，售出金額高達35億美元。