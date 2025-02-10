NBA／回到最有效出手模式！馬克西投籃進化 肩扛76人重任

在安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）兩大核心都打打停停，狀態起伏之際，馬克西（Tyrese Maxey）依然穩定輸出，成為球隊最可靠的進攻核心。

本季馬克西場均27.8分、6.2助攻、3.4籃板、1.2抄截，得分再創生涯新高，連5季都呈現躍升態勢，儼然是球隊未來的重要基石。不過從進攻面來看，馬克西其實季初的外線投射並不穩定，前10場比賽三分命中率僅有29.5%。

近日，NBA技術訓練師漢倫（Drew Hanlen）在接受訪問時，分享了馬克西如何調整他的投籃機制，重新找回手感。「他的問題出在平衡感，他的動作過多，因此我們重新調整了基礎，讓他的投籃回到最穩定的狀態。」漢倫解釋道，「這並不是改變投籃姿勢，而是讓他回到最有效的出手方式。」

這些調整已見成效，馬克西在近10場比賽三分命中率提升至38.4%，並且場均出手9.9次，展現穩定外線火力。雖然他未能入選本季全明星賽，但仍有機會在傷病替補名單中獲得席位。

Tyrese Maxey over his last 8 games:



- 34.9 PPG

- 6.9 APG

- 1.6 SPG

- 53/40/91 splits

- 65% true shooting



He has more games with 40+ points than under 30 points over that span 😳 pic.twitter.com/KDPzODQiSm — The Lead (@TheLeadSM) 2025年2月9日

對76人來說，倘若本季將以嚴重失敗收場，未來積極重建似乎也無法避免，而馬克西的持續成長，讓他成為球隊未來的領袖。若他能持續進步並即時修正問題，他將成為東區最具威脅的進攻武器，帶領球隊迎向新時代。