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NBA／泰托姆苦練投籃出手動作 修正機制火力再升級

聯合新聞網／ 綜合外電報導
泰托姆。 路透社
泰托姆。 路透社

塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）在2024年季後賽期間因投籃動作不順，影響了他在運球急停投籃時的穩定性，導致他的三分命中率僅27.4%（每場8.7次出手）。然而，泰托姆在休賽季積極調整投籃機制，本賽季展現明顯成效。數據顯示，泰托姆的運球急停三分命中率提升至36.7%（每場9.4次出手）。

泰托姆的個人訓練師哈蘭（Drew Hanlen）近日在接受《Yardbarker》訪問時，透露了休賽季的調整細節：「贏得總冠軍和奧運金牌後，他第一件事就是回到訓練場。泰托姆的投籃選擇影響了他的整體命中率，我們發現他在運球後的投籃出手點偏高，導致球軌道變平。當他進入投籃低潮時，這是主要原因之一，因此我們並非改變他的投籃，而是讓他回到最有效的機制。」

這些改變在2月9日對尼克的比賽中展現得淋漓盡致。泰托姆在麥迪遜廣場花園26投13中狂轟40分，幫助球隊以131-104大勝東區競爭對手。

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