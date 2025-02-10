NBA／湖人交易破局補強計畫轉向！買斷市場尋找中鋒救火

湖人本季在交易截止日後原本計畫補強得分後衛，但隨著威廉斯（Mark Williams）體檢未通過，導致與黃蜂的交易被撤回，球隊補強方向隨之轉變，目標轉向中鋒位置。

湖人目前陣容已滿15人，若要簽下買斷市場球員，勢必得釋出一名現有球員。《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）指出，湖人可能在伍德（Christian Wood）、瑞迪許（Cam Reddish）、米爾頓（Shake Milton）之間做抉擇，並認為「如果伍德無法在1到2週內復出，與其等待，不如直接釋出，改簽一名健康的大個子。」

湖人內線人手短缺，海斯（Jaxson Hayes）是陣中唯一能穩定出賽的正規中鋒，本季場均5.5分、4.0籃板，28場比賽中先發7場。布哈分析：「海斯近期表現不錯，但他更適合作為替補，而非一支爭冠球隊的先發中鋒。」

jaxson hayes since being a starter (5 games):

7.8 PPG

5.3 RPG

2.3 APG

1.8 BLK

1.3 STL

72% FG



+13



is it a hot streak or is he finally becoming serviceable? pic.twitter.com/H13bRCo2LX — coach xavier (@thexavierjoseph) 2025年2月9日

此外，克萊柏（Maxi Kleber）至少還需缺席8週，最快4月才能復出，伍德至今仍無復出時間表，而剛加入的莫里斯（Markieff Morris）也不在正常輪替範圍內。種種因素讓湖人更迫切需要補強內線，避免在季後賽階段陷入禁區人手不足的困境。

湖人目前正積極評估買斷市場，若找不到合適的大個子，眼前只能讓海斯繼續扛重任。而球隊管理層接下來的動作，勢必也會影響湖人在季後賽的競爭力。