NBA／湖人交易破局補強計畫轉向！買斷市場尋找中鋒救火
湖人本季在交易截止日後原本計畫補強得分後衛，但隨著威廉斯（Mark Williams）體檢未通過，導致與黃蜂的交易被撤回，球隊補強方向隨之轉變，目標轉向中鋒位置。
湖人目前陣容已滿15人，若要簽下買斷市場球員，勢必得釋出一名現有球員。《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）指出，湖人可能在伍德（Christian Wood）、瑞迪許（Cam Reddish）、米爾頓（Shake Milton）之間做抉擇，並認為「如果伍德無法在1到2週內復出，與其等待，不如直接釋出，改簽一名健康的大個子。」
湖人內線人手短缺，海斯（Jaxson Hayes）是陣中唯一能穩定出賽的正規中鋒，本季場均5.5分、4.0籃板，28場比賽中先發7場。布哈分析：「海斯近期表現不錯，但他更適合作為替補，而非一支爭冠球隊的先發中鋒。」
此外，克萊柏（Maxi Kleber）至少還需缺席8週，最快4月才能復出，伍德至今仍無復出時間表，而剛加入的莫里斯（Markieff Morris）也不在正常輪替範圍內。種種因素讓湖人更迫切需要補強內線，避免在季後賽階段陷入禁區人手不足的困境。
湖人目前正積極評估買斷市場，若找不到合適的大個子，眼前只能讓海斯繼續扛重任。而球隊管理層接下來的動作，勢必也會影響湖人在季後賽的競爭力。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言