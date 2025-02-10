NBA／安比德恐再動膝蓋手術！盼休賽季徹底解決傷勢問題
76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）傳出可能在休賽季再次接受左膝手術，以解決持續的腫脹與不適。由於傷勢影響，他的上場時間受到限制，且出賽狀況不穩定。
安比德去年2月曾因左膝半月板撕裂接受手術，雖然趕上季後賽並代表美國隊參加奧運，但傷勢至今仍未完全康復。他希望透過手術和較長的恢復期來徹底解決問題，避免長期影響。
在今天面對沒有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐陣的公鹿比賽中，安比德拿下27分12籃板6助攻，馬克西（Tyrese Maxey）飆出39分，不過面對里拉德（Damian Lillard）獨拿43分，加上公鹿攻勢更為均衡，最終仍是以127比135落敗。76人排名東區第11，落後公牛1.5場勝差。
安比德本季至今一共出賽16場，場均貢獻24.8分、8.3籃板、4.5助攻，出賽時間為29.9分鐘。
費城在2024-25年賽季前與安比德簽下3年1.93億美元的延長合約，目前他與球隊的合約總值達5年近3億美元，其中他在2028-29年賽季是擁有價值6910萬美元的球員選項。
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