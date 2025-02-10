NBA／杭特加盟騎士首秀將至！笑稱可能先睡隊友家沙發

騎士新援杭特（De'Andre Hunter）完成體檢與訓練，確定將在週一對陣灰狼的比賽中迎來首秀。他在內部訓練後表示：「球隊已經打得很好，我只是想讓他們變得更好。我認為這將是一次無縫銜接的過程。」

杭特透過上週四與老鷹的交易加入騎士，球隊送出勒佛特（Caris LeVert）、尼恩（Georges Niang）和3個二輪選秀權、2個二輪選秀權互換，換來這位6呎8吋的防守悍將。談及轉隊適應問題，杭特坦言：「確實有挑戰，像是學習戰術、了解隊友的比賽習慣，這需要一點時間特別是在賽季中。但籃球本質上不變，只要時間夠就能適應。」

除了新隊友，杭特這次還與前維吉尼亞大學隊友傑洛米（Ty Jerome）重逢，兩人曾在2019年聯手奪下NCAA總冠軍，如今再度攜手作戰讓他十分興奮。「能和傑洛米再度成為隊友感覺很棒。」杭特笑著說，「如果找不到合適的住處，我可能會直接去他家借住一陣子。」

杭特（左）與傑洛米。圖截自騎士官網

總教練亞特金森（Kenny Atkinson） 也談到對杭特的第一印象：「他的身材優勢明顯，進攻端需要時間適應，但我們最需要的是他的防守，這將是他最重要的貢獻。」

杭特的到來將為騎士帶來更多戰術彈性，他不僅能防守多個位置，本季還是全聯盟替補球員中的得分王，37場比賽中18場至少得20分，並且是最佳第六人的熱門競爭者。對於角色安排，他並不在意：「無論是先發還是替補，我都能影響比賽。我不會改變球隊現有的化學反應，而是想用自己的能力來提升他們。」

De'Andre Hunter thoughts on being traded to the Cleveland Cavaliers in his interview:



"I was definitely excited to come here, to come a winning organization. I think I will fit in great." pic.twitter.com/3M4w6h7Qqw — ¹⁰ (@HoodiGarland) 2025年2月9日

目前騎士受到傷病影響，韋德（Dean Wade）和奧科羅（Isaac Okoro）預計明星週過後才復出，球隊仍在調整陣容。對於即將展開的新篇章，杭特充滿信心：「無論在哪個位置，我都會拼盡全力。我是一名贏家，這是我最引以為傲的地方。」

騎士正積極爭奪東區季後賽席次，杭特的加入能否提供即戰力，將是接下來的重要觀察點。