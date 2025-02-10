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NBA／送走唐西奇被罵翻 獨行俠老闆：瞭解球迷心情、不會搬走

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獨行俠老闆杜蒙(右)與總經理哈里森主導了唐西奇交易。 美聯社
獨行俠老闆杜蒙(右)與總經理哈里森主導了唐西奇交易。 美聯社

獨行俠隊將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送去湖人隊，成為NBA史上最驚人的交易之一，發動交易的獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）被達拉斯球迷罵翻，還有球迷主場外發起抗議活動，如今獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）終於出面受訪，他表示瞭解球迷心情，但也支持交易，且強調球隊不會搬離達拉斯。

庫班（Mark Cuban）在2000年買下獨行俠，2023年將多數股權出售，讓經營拉斯維加斯金沙賭場公司的艾德森（Miriam Adelson）家族擁有獨行俠經營權，杜蒙就是艾德森的女婿。

唐西奇與偶像詹姆斯將聯手。 美聯社
唐西奇與偶像詹姆斯將聯手。 美聯社

唐西奇和戴維斯（Anthony Davis）互換東家的驚天交易後，杜蒙首度受訪，他接受達拉斯晨報（The Dallas Morning News）訪問時提到，看到球迷發起抗議活動，對球隊來說是很難受的一周。

「我完全了解，也很感謝。」杜蒙表示對球迷的心情感同身受，個人也是唐西奇大粉絲，家人們也是，非常感謝唐西奇帶給球隊的一切，同時完全同理球迷的難受，「就我來說，唐西奇是永遠的獨行俠人，我也真心希望他的職業生涯在洛杉磯能快樂並成功。」

獨行俠交易唐西奇引發達拉斯球迷劇烈抗議。 路透社
獨行俠交易唐西奇引發達拉斯球迷劇烈抗議。 路透社

獨行俠透過交易換來10度明星賽成員戴維斯，杜蒙透露就個人看來，球隊要奪勝的關鍵是專注、擁有正確的特質和文化，盡最大努力創造奪冠的結果，「如果沒這樣做，你就會失敗。」他沒提到唐西奇不符合如此文化，並否認交易案並非為了省去今年夏天唐西奇可以簽下將近3.5億美元的超頂薪合約，倒是澄清交易是球隊搬到拉斯維加斯的傳聞，強調獨行俠就會是達拉斯的球隊。

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