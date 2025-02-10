NBA／庫班終於談唐西奇交易！暗酸就像用Win11換Win10

獨行俠在季中交易截止日前將當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人，此舉引爆球迷怒火，前老闆庫班（Mark Cuban）近日出席與微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的座談會，過程中他終於首度開口談論這筆交易。

庫班與唐西奇。 路透社

庫班表示：「我必須告訴你，過去一週我過得相當艱難。」此話一出，立刻引發現場熱烈掌聲。隨後他向比爾蓋茲拋出一個問題：「假如你離開微軟後，發現鮑默（Steve Ballmer）把最新、最熱門的『Windows 11』交易出去，換回雖然具備名人堂等級，但較老舊的『Windows 10』，你會怎麼做？」此言被認為是明顯影射獨行俠送走25歲的唐西奇，換回已經32歲的戴維斯（Anthony Davis）。

庫班。 路透社

對於庫班如此刁鑽又趣味的提問，比爾蓋茲馬上機智回應：「我可能會選擇躲著媒體。」庫班聽完後還笑著補充：「我知道現在有些人也是處在相同的狀況裡。」現場再度爆出笑聲。庫班與比爾蓋茲這段對話也讓外界再次聚焦這筆震撼全聯盟的驚天交易。

Mark Cuban jokes with Bill Gates about the Mavericks trading Luka Doncic:



“If after you left the company, they traded Microsoft 11 for Microsoft 10… what would you do?” 💀



(via @persources) pic.twitter.com/CrCYdokSJL — Legion Hoops (@LegionHoops) 2025年2月8日

在新任老闆杜蒙（Patrick Dumont）和總管哈里森（Nico Harrison）的主導決策下，獨行俠無預警爆出與湖人、爵士完成三方交易，送走唐西奇、克萊柏（Maxi Kleber）、莫里斯（Markieff Morris），換回戴維斯、克里斯提（Max Christie）以及2029年首輪選秀權。

庫班與唐西奇。 路透社

交易曝光後，庫班未多作評論，僅以「MFFL」（Mavericks Fan For Life，永遠的獨行俠球迷）簡單回應，如今終於首度開口，間接表達了他對於這筆交易的看法。

庫班與唐西奇。 路透社

庫班與唐西奇。 美聯社