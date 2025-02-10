NBA／小腿傷勢未癒 希臘怪物明星賽不打了

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不只今天和76人隊的比賽因左小腿傷勢缺陣，周末登場的全明星周也確定缺席，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）已經證實，安戴托昆波今年全明星賽不會上場。

美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）收到消息，上周碰灰熊隊後再沒出賽紀錄的「希臘怪物」不只今天缺陣，明星賽前和勇士隊及灰狼隊的比賽也不會上陣，代表至少缺席連6場比賽，全明星賽也無法出賽，目標是明星賽後回歸，最快是台灣時間21日出戰快艇隊。

瑞佛斯表示，有一直關注安戴托昆波的狀況，目前進度還沒進步到可以回歸，「如果這是季後賽比賽，他會打嗎？或許會，但這不是季後賽，而我們希望確保他季後賽可以上場。」瑞佛斯補充，希望經過明星周的休息，全隊成員都能健康回歸，「這是我們的希望。」

安戴托昆波原本被「惡漢」巴克利（Charles Barkley）挑進「Chuck隊」，如今無法出賽，NBA聯盟主席席佛斯（Adam Silver）將選出頂替的球員。

在左小腿受傷前，安戴托昆波曾因右膝狀況缺席一場比賽，不過本季仍有場均31.8分表現，得分榜高居第2，在球迷票選下第9度入選全明星賽。