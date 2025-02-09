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NBA／單節飆分之王！超過36歲連3戰破30分 柯瑞史上第5人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞再創紀錄。 路透社
柯瑞再創紀錄。 路透社

在巴特勒（Jimmy Butler）代表勇士的首場出賽，柯瑞（Stephen Curry）第三節狂轟24分，生涯例行賽第41次單節破20分，持續刷新聯盟紀錄，也幫助球隊上演大逆轉。

根據統計，這是柯瑞自2022年10月已來首次單節得分超過20分且球隊取勝的比賽，期間他曾在2023年3月對快艇、2024年2月對老鷹都有單節超過20分的表現，而且全場各拿到50分、60分，但勇士卻是輸球收場。

若加上季後賽，柯瑞已經累積46次單節破20分，是該數據開始統計以來達成最多次的球員，現役排名第2的里拉德（Damian Lillard）也只有30次。

柯瑞已經連3場破30分，成為史上第5位超過36歲還有此表現的球員，其中詹姆斯（LeBron James）達成過8次，「郵差」馬龍（Karl Malone）3次、喬丹（Michael Jordan）2次，以及杜蘭特（Kevin Durant）。

柯瑞不僅是唯一一名達此紀錄的控球後衛，他在這3場比賽累積103分和20記三分球，同樣創下史無前例的紀錄。

這場比賽結束後，柯瑞生涯三分球累積命中3933顆，距離空前的4000顆大關僅差67球，以他場均4.3球去推算，大約需要15至16場比賽就能達標。

柯瑞季後賽累積命中618顆三分球，兩項數據加總4551顆，未來有望達成5000顆里程碑。

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