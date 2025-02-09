聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／單節飆分之王！超過36歲連3戰破30分 柯瑞史上第5人
在巴特勒（Jimmy Butler）代表勇士的首場出賽，柯瑞（Stephen Curry）第三節狂轟24分，生涯例行賽第41次單節破20分，持續刷新聯盟紀錄，也幫助球隊上演大逆轉。
根據統計，這是柯瑞自2022年10月已來首次單節得分超過20分且球隊取勝的比賽，期間他曾在2023年3月對快艇、2024年2月對老鷹都有單節超過20分的表現，而且全場各拿到50分、60分，但勇士卻是輸球收場。
若加上季後賽，柯瑞已經累積46次單節破20分，是該數據開始統計以來達成最多次的球員，現役排名第2的里拉德（Damian Lillard）也只有30次。
柯瑞已經連3場破30分，成為史上第5位超過36歲還有此表現的球員，其中詹姆斯（LeBron James）達成過8次，「郵差」馬龍（Karl Malone）3次、喬丹（Michael Jordan）2次，以及杜蘭特（Kevin Durant）。
柯瑞不僅是唯一一名達此紀錄的控球後衛，他在這3場比賽累積103分和20記三分球，同樣創下史無前例的紀錄。
這場比賽結束後，柯瑞生涯三分球累積命中3933顆，距離空前的4000顆大關僅差67球，以他場均4.3球去推算，大約需要15至16場比賽就能達標。
柯瑞季後賽累積命中618顆三分球，兩項數據加總4551顆，未來有望達成5000顆里程碑。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言