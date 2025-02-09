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NBA／抗議獨行俠「賤賣」唐西奇 球迷不滿怒吼「炒掉總管」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
獨行俠球迷抗議總管哈里森。 法新社
獨行俠球迷抗議總管哈里森。 法新社

為了抗議獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）無預警將當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人，在今天對火箭比賽之前，數百位球迷聚集在「美航中心（American Airlines Center）」外，手持標語牌大聲怒吼「Fire Nico！」，強力表達對於哈里森決策的不滿。

獨行俠球迷抗議總管哈里森。 路透社
獨行俠球迷抗議總管哈里森。 路透社

標語牌上不乏出現寫著「忠誠已消逝」、「交易Nico」等字眼，道出了高層送走球隊年輕門面所帶給球迷的巨大傷害，更象徵從傳奇巨星諾維茨基（Dirk Nowitzki）帶來的文化傳承已經遭受毀滅性的打擊。

獨行俠球迷抗議總管哈里森。 法新社
獨行俠球迷抗議總管哈里森。 法新社

獨行俠是在外界的詫異聲中，送走了唐西奇（Luka Doncic）、克萊柏（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），從湖人拿到戴維斯（Anthony Davis）、克里斯提（Max Christie）和2029年首輪選秀權。

獨行俠球迷抗議總管哈里森。 路透社
獨行俠球迷抗議總管哈里森。 路透社

即使脫離情感面思考，球迷認為獨行俠原本可以在更開放的交易市場上大幅提升唐西奇的價值，換取更多更好的資產，而非僅有32歲戴維斯和一個未來選秀權的「賤賣」。

獨行俠球迷不滿總管哈里森。 法新社
獨行俠球迷不滿總管哈里森。 法新社

另一方面，對於哈里森的說法和決策過程，獨行俠球迷心中同樣疑問重重：究竟哈里森在做出這一決策時是如何評估唐西奇的價值？為何不將他放上公開市場，吸引更多球隊的競標？而這筆交易究竟能否為球隊帶來預期中的回報，也成為眾多支持者心中難解的謎題。

獨行俠球迷不滿總管哈里森。 法新社
獨行俠球迷不滿總管哈里森。 法新社

在今天戴維斯的初登場中，他成為1992年巴克利（Charles Barkley）之後首位在加盟新球隊的處女秀攻下至少25分、15籃板、5助攻的球員，帶領獨行俠扳倒火箭。

獨行俠球迷不滿總管哈里森。 法新社
獨行俠球迷不滿總管哈里森。 法新社

即使戴維斯展現他的價值，即使哈里森堅信勝利可以沖淡疑慮，那橫亙在球隊與球迷之間的巨大裂痕，已經成了無法抹滅的無盡傷痛。

戴維斯達拉斯初登場。 法新社
戴維斯達拉斯初登場。 法新社

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