NBA／威廉斯體檢未過遭「退貨」 黃蜂官方：熱烈歡迎他回來

由於威廉斯（Mark Williams）體檢出現出乎湖人意料的結果，最終導致他們與黃蜂之間的交易宣告取消；對此，黃蜂官方發表聲明，表明對於威廉斯的回歸感到興奮與期待。

「我們非常興奮歡迎Mark回到我們黃蜂大家庭，」黃蜂官方聲明表示，「在對方強烈追逐Mark之後，我們不得不做出艱難的決定將他交易出去。但我們一直對Mark的天賦、工作態度以及人格特質抱以最高敬意。如今看到他以充滿活力的先發中鋒身分重新加入我們的陣容，我們深感欣喜。他的回歸將大大強化我們球隊戰力，我們期待他在場上場下所帶來的影響。」

湖人當初與黃蜂達成協議，送走新秀肯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、一個2031年無保護首輪選秀權和2030年選秀交換權，換來威廉斯。這筆交易被視為唐西奇（Luka Doncic）交易案之後的重要補強，也讓湖人聲勢衝高，蔚為奪冠熱門球隊。

然而因體檢問題，威廉斯的身體情況與湖人預想的有落差，讓他們必須取消交易。而原本填補好的禁區長人缺口，如今也要重新尋覓了。

在被送往湖人之前，黃蜂正享受著威廉斯書寫職業生涯最佳賽季的成果。他在本季23場比賽中，場均能拿下15.6分9.6籃板2.6助攻1.2阻攻。

NBA資深記者洛威（Zach Lowe）先前曾質疑黃蜂作此交易，直言球隊23歲潛力中鋒被賣，當家球星小鮑爾（LaMelo Ball）可能心情會不太舒服。如今威廉斯回歸，在未來交易都有疑慮的情況下，也只能繼續將他視為球隊長期計畫的一部分。