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NBA／金塊輕取太陽奪6連勝 約柯奇本季7次準大三元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇上場不到29分鐘差點完成大三元。 路透社
約柯奇上場不到29分鐘差點完成大三元。 路透社

太陽昨天面對爵士死裡逃生，最後在延長賽艱辛取勝，這讓他們在「背靠背」迎戰西區勁旅金塊時也顯得有心無力，特別是在杜蘭特（Kevin Durant）和比爾（Bradley Beal）都持續缺陣的情況下。

金塊前三節打完已經取得17分領先優勢，第四節最多拉開23分，早早就宣告比賽結束，最終以122比106輕鬆過關。金塊取得本季最好的6連勝，與第2名灰熊的差距也縮小到1.5場。

約柯奇（Nikola Jokic）僅出賽不到29分鐘，提前打完三節就休兵，繳出26分11籃板9助攻的準大三元表現，這是他本季第7次只差1個籃板或是1次助攻就能達成大三元。

穆雷（Jamal Murray）轟進30分5助攻3籃板，波特（Michael Porter Jr.）18分7籃板6助攻，史特羅瑟（Julian Strawther）也是18分進帳。

「約柯奇與穆雷的雙人搭檔真的非常難對付，圍繞在他們身邊的球員也有所表現，投進了一些球。」太陽主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）說。

前一場狂砍47分的布克（Devin Booker），足足打了49分鐘，此戰他上場34分鐘，19投8中得到24分7籃板3助攻。在「背靠背」的情況下，布克上場83分鐘，寫下2022年以來連兩天出賽最長時間紀錄。

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