NBA／和巴特勒球風兩種極端 柯瑞讚合作充滿樂趣

勇士隊今天在新成員巴特勒（Jimmy Butler）和當家球星柯瑞（Stephen Curry）聯手轟下59分帶領下，克服最多24分落後劣勢，以132：111氣走公牛隊，賽後柯瑞大讚新隊友巴特勒，認為新組合充滿潛力且「真的很有趣」。

柯瑞形容，巴特勒和自己打球風格是兩種極端，「我三分線出手16次，他只出手一次，一直站上罰球線，統治禁區，我主宰外線。」加上圍繞兩人的隊友們，讓柯瑞形容勇士新陣容很有潛力且充滿樂趣。

The Warriors duo in their 1st debut together



Stephen Curry:

34 points

5 rebounds

6 assists

52% FG

8 3PM



Jimmy Butler:

25 points

4 assists

58% FG

11 FTMpic.twitter.com/iAj4YNSRO5 — Smiley (@30GotNext) 2025年2月9日

巴特勒也同意柯瑞對他的評價，形容生活中「異性相吸」，球場上自己和柯瑞的打法相得益彰，畢竟對手永遠不可能離開柯瑞身邊，「或許會有兩名球員緊跟著他，所以其他人會有很大空間，我就得到輕鬆的工作，可以一打一，或是每個人鎖定他時得到很多空間。」他提到，球場上的每個人都希望柯瑞有空檔機會，在此同時柯瑞也在找尋隊友，「能和這樣的人一起打球真是太好了。」

根據統計，勇士第三節在59：83落後下，柯瑞和巴特勒聯手在接續12分51秒助隊打出56：13的瘋狂逆轉攻勢，最終柯瑞三分球16投8中轟下34分，巴特勒全場25分有11分來自罰球線，締造隊史處女秀成員單場最高罰球紀錄。