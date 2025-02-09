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NBA／巴特勒處女秀寫勇士新紀錄 柯爾讚：他是頭獅子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒代表勇士首次出賽拿下25分。 美聯社
巴特勒代表勇士首次出賽拿下25分。 美聯社

從熱火隊轉戰勇士隊的球星巴特勒（Jimmy Butler），今天勇士處女秀繳出25分、4助攻，助隊克服最多24分落後，以132：111逆轉前東家公牛隊，他13罰11中還寫下勇士隊史新猷，讓總教練柯爾（Steve Kerr）讚新成員充滿影響力，就像一頭「獅子」。

從熱火禁賽中解開束縛的巴特勒，今天出賽29分鐘，12投7中攻下全隊次高的25分，其中罰進11球更是勇士隊史處女秀的單場最高紀錄。

提到新加入的6度全明星賽成員，柯爾說：「有巴特勒在球隊很有趣。」他形容巴特勒是不可思議的球員，「他製造犯規的能力，在關鍵時刻幫助我們決定比賽勝負，但我印象最深是他的傳球，改變所有事情，串連比賽，而且是任何地方都能做到。」

柯爾提到，巴特勒的技術、力量和罰球能力都幫助到球隊，「這就是他的存在感，他像一頭獅子，有影響力。」

35歲的巴特勒上半場只拿8分，勇士也陷入55：69落後，不過下半場聯手柯瑞（Stephen Curry）反撲，逆轉勝外還締造隊史罰球新猷，他賽後更透露之後都將穿著「巴特勒三世（Butler III）」球衣，紀念一年前的今天過世的父親。

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