NBA／烏克蘭中鋒交易後遭巫師裁掉 加盟溜馬填補禁區
華盛頓巫師決定裁掉中鋒連恩（Alex Len），根據消息，他將會加盟溜馬，為球隊前場提供深度補強。
現年31歲的連恩日前才透過灰熊、巫師、國王三方交易，從國王被送至巫師；隨後巫師選擇將他裁掉，連恩也恢復自由身。
連恩是在2013年選秀會以首輪第5順位加入太陽，待了5個賽季之後，他曾先後轉戰老鷹、暴龍、巫師、國王等隊。生涯場均貢獻6.7分5.3籃板0.9阻攻，投籃命中率51%。
溜馬禁區在主力中鋒透納（Myles Turner）面臨傷勢的情況下，僅有布萊恩（Thomas Bryant）可用，球隊也積極尋找補強陣容深度的機會。
歷經季初的陰霾起伏後，溜馬狀態逐漸回升，目前以29勝22敗的成績暫居東區第4，全力爭取連續第2年闖進季後賽。
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