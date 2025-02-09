NBA／「詐湖」？威廉斯體健未過交易告吹 魔術強森：打擊太大了

日前湖人和黃蜂交易換來中鋒威廉斯（Mark Williams），就在各方一片看好中，今天卻傳出威廉斯因身體有「多個問題」而體驗未過，確定這樁交易案告吹，球員將回到原本球隊。

湖人在這筆交易中送出新秀肯奈特（Dalton Knecht）、前鋒瑞迪許（Cam Reddish）、2030年選秀權互換，加上2031年首輪選秀權，和夏洛特黃蜂換來3年級生的7呎中鋒威廉斯。

由於唐西奇（Luka Doncic）曾對湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）表示，希望能得到1名擅長空接灌籃的長人，因此佩林卡在短時間內交易來潛力無窮的威廉斯後，又被球迷被封為「神操作」。

Mark Williams' physical with the Lakers showed multiple issues and the team failed him on the exam, sources tell ESPN. The physical was not failed due to his back, however. https://t.co/lY4XrSIlHf — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年2月9日

只不過年僅23歲的威廉斯，在前3個賽季，就因為健康問題僅出賽85場，這次交易喊停，似乎證實威廉斯的身體狀況真的不如預期。

根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，這次威廉斯被檢查出來的「多個問題」，並不包含原本外界最擔心的背傷。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）提到湖人黃蜂這筆交易案成立的前提，必須是肯奈特和威廉斯都「通過體檢」；另外，由於交易大限已過，因此也無法修改交易內容，只能直接取消交易，雙方球員和交易權將回到原球隊。

先前湖人方面被問到有關威廉斯健康的問題時，球團方面似乎不太擔心，同時對於威廉斯的身體狀況有信心，但後續體檢結果顯然有落差。

「洛杉磯時報」記者沃伊克（Dan Woike）發文表示：「湖人在檢查威廉斯時所預想的和他們實際看到的不一致。這次失誤讓湖人錯失了在交易截止日前通過一個更小型的交易引進另一名大個子的機會。」

傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）更在社群上直言：「因為體檢問題使得威廉斯的交易告吹，這對湖人的打擊實在太大了！」

What a big blow to the Lakers. The trade with the Hornets is rescinded due to Mark Williams’ failed physical. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 2025年2月9日

在接回肯奈特和瑞迪許之後，湖人目前名單是15人滿員，加上3個雙向合約球員；倘若球隊需要補強一名中鋒，必須得騰出一個空缺。另一方面，由於湖人團隊薪資超出「第一層硬上限」，將無法簽下原先握有中產特例合約被買斷的球員，相對也會限縮選擇。