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NBA／籃網正式買斷合約！西蒙斯轉戰快艇 聯手哈登、雷納徳

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
西蒙斯轉戰快艇，將在今夏成為自由球員。 法新社
西蒙斯轉戰快艇，將在今夏成為自由球員。 法新社

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，西蒙斯（Ben Simmons）已經與布魯克林籃網達成合約買斷協議，並計劃加盟洛杉磯快艇。過去西蒙斯曾和哈登（James Harden）互換東家，如今兩人將聯手。

現年28歲的西蒙斯在布魯克林度過了3個賽季。然而，在這段時間裡，他因傷病問題困擾，多次因健康狀態不佳而限制上場時間，僅有1季出賽超過40場。據消息人士透露，在離開籃網的買斷過程中，他放棄了110萬美元按比例計算的最低薪資合約金額。

根據統計，西蒙斯一共只為籃網打了90場比賽，合計缺席207場，出席率僅30.3%。在宣布雙方分道揚鑣後，籃網也在社群發文感謝西蒙斯。

快艇先前連吞3敗，排名落居西區第7，西蒙斯本季場均出賽25分鐘，拿到6.2分6.9助攻5.2籃板。快艇管理層希望這位健康時球風全能的3屆全明星能成為球隊急需的進攻組織者與傳球者，從而在一定程度上分擔哈登與雷納德（Kawhi Leonard）的壓力。

值得注意的是，西蒙斯目前正處於5年頂級合約的最後一年，將在今年夏天成為自由球員。除了快艇之外，據悉西蒙斯上週五也與騎士進行了會談，但最終他仍決定加入快艇。

此外，快艇在季中交易截止日前還從老鷹引進了波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），試圖進一步提升球隊的外線火力。為此也送走了曼恩（Terance Mann）和海蘭德（Bones Hyland）。快艇也期望西蒙斯能夠補上板凳席的缺口，在組織與防守端有所貢獻。

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